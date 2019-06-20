Классика жанра: Кабо остановила выбор на полосатом купальнике

Ольга Кабо не только актриса, но и член ассоциации каскадеров. Не удивительно, что даже в 51 год она может похвастаться подтянутой фигурой. Женщина много времени уделяет спорту и правильно питается, что помогает ей оставаться в форме. И это при том, что она является мамой двоих детей. Дочка от первого брака Татьяна уже давно окончила школу. А вот шестилетний сын Виктор этой весной только попрощался с садиком.

С наступлением лета Кабо сделала подарок для себя и наследника. Они вместе уехали в отпуск. Наслаждаясь красивыми пейзажами в Турции и загорая под палящим солнцем, актриса смогла расслабиться. В соцсети знаменитость с удовольствием делится снимками в купальнике. На этот раз она даже устроила целую фотосессию на побережье.

«Давно я так от души не смеялась! С Витюней не соскучишься Мы с сыном, наконец, обрели друг друга и ни на секунду не расстаёмся! Благо, что здесь настоящий семейный рай, и множество всяких занятий, досуг продуман с большим вниманием к каждому», — похвасталась артистка.

Поклонники по достоинству оценили снимки. Они также отметили, что подобный фасон купальника очень идет знаменитости. «Ох, Олюшка, как купальник-тельняшка вам к лицу..», «Сын маленький капитан», «Очень шикарная женщина!», «Такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.