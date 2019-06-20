Полина Гагарина отказалась в выходной день от макияжа

Певица редко позволяет себе бездельничать. И уж точно не тратит свободное время на мейкап.

С наступлением летней жары Полина Гагарина с семьёй переезжает в загородный дом. Певица старается любой выезд в Москву совместить с другими делами. Предыдущий день получился насыщенным. Помимо концерта и репетиций Гагарина встретилась с коллегами и занималась монтажом собственного шоу.

Теперь Полина Гагарина заявила подписчикам в Instagram, что будет отдыхать. Певица заработала себе свободный от работы день. Она опубликовала фото без макияжа в соломенной шляпе и купальнике.

«Так выглядит счастливый человек, после вчерашнего дня под названием «успеть всё»! Сегодня в планах есть, загорать, играть с Миюшей, учить уму разуму Андрюшу, пилить мужа», — пошутила Полина Гагарина.

Поклонникам понравилась естественная красота певицы. Однако некоторые подписчики в очередной раз раскритиковали фигуру Гагариной. Многих смущает, что певица слишком худая. Её обвиняют в анорексии и сожалеют, что у артистки почти нет груди. Тем не менее преданные фанаты Гагариной оценили её чувство юмора.

«Мужу повезло в этот день!», «Какой у вас плотный график», «Пилить мужа — святое дело! Иначе зачем он нужен», — написали в комментариях.