Невестка Елизаветы II объяснила любовь королевы к ярким цветам

Ее Величество не любит бежевый и обожает синий.

Елизавета II известна своим пристрастием к ярким цветам. Королева, как правило, отдает предпочтение нарядам цветов фуксии, лимона или королевского синего. В одежде различных оттенков синего и голубого Ее Величество, пожалуй, можно увидеть чаще всего.

Живой тому пример — скачки в Аскоте, на которых монарх прибыла в наряде голубого цвета.

Фэшн-эксперты подсчитали, что в 2012 году Елизавета в 29% случаев отдавала предпочтение одежде именно в этих тонах. Причина такого выбора подобной гаммы проста — монарх считает, что он приносит удачу.

В палитре Ее Величества есть еще три любимых цвета. Одежде с цветочным принтом она отдавала предпочтение в 13% случаев, а в зеленой гамме — в 11%. В то же время в бежевом Елизавета II появлялась на публике всего в 1% случаев.

Этому есть свое логическое объяснение. Невестка королевы Софи, графиня Уэссекская, в докфильме «Королева в 90» рассказала, что это делается специально, чтобы люди, которые хотят лицезреть монарха, могли ее видеть и она не сливалась бы с толпой.

«Некоторые хотят иметь возможность похвастаться, что видели хотя бы шляпку королевы», — рассказала она. Если бы она носила одежду нейтрального цвета, то ее просто бы не увидели, пишет Dailystar.

Королевский биограф Роберт Хардаман однажды привел цитату Елизаветы II о бежевом цвете: «Я никогда не буду носить бежевый, потому что никто не будет знать, кто я такая».