Звездный стиль

Эммануил Виторган сделал комплимент Смеховой в платье с перьями

Актриса позировала на дорожке кинофестиваля в Ейске в наряде цвета фуксии.

Эммануил Виторган сделал комплимент Смеховой в платье с перьями
Алика Смехова. фото: globallookpress.com

Алика Смехова не так давно отметила 51-летие. В столь зрелом возрасте актриса тщательно следит за собой и выглядит моложе многих коллег по цеху. Она не скрывает, что склонна к полноте, поэтому ей приходится каждый день работать над собой. Сидеть на диетах женщина не любит, поэтому посещает детокс-клиники и ведет активный образ жизни: посещает сауну, занимается спортом.

На днях в Ейске завершился кинофестиваль»Провинциальная Россия«. Актриса появилась на красной дорожке в ярком образе. Женщина позировала фотографам в платье цвета фуксии с запахом и перьями, которые украшали ее плечи. Образ звезда дополнила причудливыми босоножками в тон и маленьким золотистым клатчем. Снимками с фестиваля Алика поделилась в соцсети.

Многие отметили, что артистка сделала правильный выбор, надев яркое платье. Не удержался и сделал комплимент коллеге Эммануил Виторган. «Алика, очень идет тебе!» — написал он. Не осталась в стороне и Ольга Кабо. «Фуксия тебе к лицу», — заверила она. Смехова поспешила рассказать, что наряд создала Наталия Каневская, дочь известного артиста Леонида Каневского.

фото: instagram.com/alika_smekhova/

Добавим, что артистка отличается утонченным чувством стиля. Для светских мероприятий она всегда выбирает элегантные вещи, подчеркивающие достоинства ее фигуры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алика Смеховазвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эммануил Виторган сделал комплимент Смеховой в платье с перьями
Интересно?
Поделись с друзьями: