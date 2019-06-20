Эммануил Виторган сделал комплимент Смеховой в платье с перьями

Алика Смехова не так давно отметила 51-летие. В столь зрелом возрасте актриса тщательно следит за собой и выглядит моложе многих коллег по цеху. Она не скрывает, что склонна к полноте, поэтому ей приходится каждый день работать над собой. Сидеть на диетах женщина не любит, поэтому посещает детокс-клиники и ведет активный образ жизни: посещает сауну, занимается спортом.

На днях в Ейске завершился кинофестиваль»Провинциальная Россия«. Актриса появилась на красной дорожке в ярком образе. Женщина позировала фотографам в платье цвета фуксии с запахом и перьями, которые украшали ее плечи. Образ звезда дополнила причудливыми босоножками в тон и маленьким золотистым клатчем. Снимками с фестиваля Алика поделилась в соцсети.

Многие отметили, что артистка сделала правильный выбор, надев яркое платье. Не удержался и сделал комплимент коллеге Эммануил Виторган. «Алика, очень идет тебе!» — написал он. Не осталась в стороне и Ольга Кабо. «Фуксия тебе к лицу», — заверила она. Смехова поспешила рассказать, что наряд создала Наталия Каневская, дочь известного артиста Леонида Каневского.

Добавим, что артистка отличается утонченным чувством стиля. Для светских мероприятий она всегда выбирает элегантные вещи, подчеркивающие достоинства ее фигуры.