Вид сзади: Лобода устроила фотосессию в леопардовом купальнике

36-летняя Светлана Лобода привыкла работать на износ. Последние месяцы она то и дело находилась на гастролях, снимала новые клипы и участвовала в светских мероприятиях. При этом певица успевала сидеть в кресле члена жюри шоу «Голос. Дети» и воспитывать своих наследниц. У артистки подрастает восьмилетняя дочка Евангелина и малышка Тильда, которой недавно исполнился годик. При таком плотном графике девушка едва находила свободную минутку.

больше по теме Лобода отметила начало отпуска танцами на пляже Певица решила поделиться с подписчиками прекрасным настроением.

Но с наступлением лета Лобода не выдержала и отправилась в отпуск. В первый же день она устроила жаркие танцы на пляже, радуясь тому, что может наконец-то провести время релаксируя. В первый же день звезда сменила несколько купальников.

Успев похвастаться стальным прессом, певица поделилась очередным снимком. На этот раз она была запечатлена к камере спиной. В кадре девушка позирует в бассейне на улице. Лобода стоит у бортика, демонстрируя красивую спину в леопардовом купальнике, который, к слову, стал трендом сезона.

Поклонники пришли в восторг не просто от снимка, а от фигуры артистки. Они сразу написали сотни комплиментов, расхваливая Светлану. «Как всегда неотразима, одним словом Лобода!», «Вы прекрасны и душой и телом!», «Свет, нельзя так, нельзя быть такой взрывной и опасной. Так можно и до комы довести», «Фигура просто огонь», — отреагировали подписчики. Отметим, что греческий курорт пользуется популярностью у звезд. Сейчас там также отдыхает Анна Седокова.