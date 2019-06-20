Звездный стиль

Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии

Певица поделилась снимками в купальнике, после чего поклонники обеспокоились ее худобой.

Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии
Виктория Дайнеко. фото: globallookpress.com

Виктория Дайнеко совершенно не изменилась со времен «Фабрики звезд». В свои 32 года она обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать женственными нарядами. В отличие от многих коллег, артистка редко красится, поэтому часто ее можно увидеть без макияжа.

С наступлением лета Виктория поспешила уехать на отдых. Не так давно она провела несколько дней в Черногории. Первым делом певица устроила фотосессию на побережье в черном купальнике и стильной шляпе с огромными полями. Насладившись видами на горы, она продолжила свою поездку и снова оказалась на море. Поклонники подозревают, что теперь артистка нежится на пляже в Турции.

Вечером девушка гуляет в длинных струящихся сарафанах, а днем на пляже валяется на песке в бикини. Так на днях она позировала фотографу в оранжевом купальнике с завышенной талией. Позже Виктория обнаружила, что поклонники обсуждают ее фигуру. Многим показалось, что певица чересчур худая.

«Меня опять обзывают анорексичкой! Ребят, у меня всегда рёбра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия. Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение», — с иронией попыталась пресечь сплетни артистка. Фанаты попросили девушку не обращать внимание на злопыхателей.

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Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии
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