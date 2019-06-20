37-летняя Макеева позировала для фотосессии в кружевном белье

Анастасия Макеева в последнее время много путешествует. Она побывала в Израиле, затем приехала в Сочи на «Кинотавр», а теперь принимает серо-водородные ванны в Греции. Сама она в восторге от сочетания гор и моря. «Говорят, они повышают репродуктивную функцию. Как думаете?» — поинтересовалась звезда у подписчиков, окуная ножки в ванну.

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Во время отдыха Макеева решила подразнить пользователей снимками из недавней фотосессии. В кадре она позирует на природе в пикантном кружевном белье. Романтичность образу придала полупрозрачная накидка. Наряд подчеркнул и без того роскошную фигуру 37-летней артистки.

«Море! Как вы относитесь к морю? Есть выражение „лучше гор могут быть только горы“, а вот море меня сводит с ума. А море и горы — это просто моя вселенная. Я мечтаю и прошу у вселенной подарить мне шанс купить домик у моря в Греции», — призналась Анастасия.

Поклонники согласились с девушкой. Многие в очередной раз восхитились ее внешностью. «Красавицаааа! А фигура… ну нет слов», «Вы прекрасны от природы! Смотреть приятно», «Вы как всегда, во всех фотосессиях неотразимая и элегантная», «Хорошо смотритесь и без моря», — прокомментировали пост подписчики.

Тем временем Макеева продолжает отдыхать в кругу близких и заодно заниматься оздоровительными процедурами. Фанаты уверены, что она сможет исполнить свою мечту и со временем обзаведется недвижимостью у моря.