Кейт Миддлтон стала смелее при выборе одежды

Кейт Миддлтон всегда служила примером для подражания. Стоит прессе опубликовать фото герцогини Кембриджской в наряде какого-либо бренда, как эту вещь тут же раскупают.
Поэтому нет ничего удивительного, что модные дома рады иметь клиентку, которая является «ходячей» рекламой их одежды.
Однако в этом году герцогиня Кэтрин превзошла саму себя. В образах супруги принца Уильяма появилось больше уверенности. Об этом наперебой говорят фэшн-эксперты. Заметили перемены и многочисленные поклонники.
Кейт исподволь вносила изменения в свой гардероб: не отклоняясь от своего привычного стиля ей удалось внести новизну. Герцогиня значительно расширила список дизайнеров: это позволило ей одеваться более смело.
К полку фэшн-брендов Миддлтон добавились такие известные марки, как Gucci, Missoni и Elie Saab. Кстати, в платье последней марки Кейт появилась на скачках в Аскоте, произведя там настоящий фурор.
Выбор этих фэшн-домов закрепил за герцогиней титул «законодательницы мод».
Создательница сайта whatkatewore («Что носит Кейт») Сьюзан Келли считает, что стиль Миддлтон стал более продвинутым за последние 6-12 месяцев.
«Существует лишь один термин, которым можно охарактеризовать более дерзкие образы Кейт: уверенность в себе», – цитирует фэшн-эксперта Mirror.