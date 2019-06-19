Водонаева повторила образ Джулии Робертс для свадьбы в стиле 90-х

Алена Водонаева появилась на свадьбе друзей в необычном наряде. Торжество проходило в стиле 90-х, поэтому модель выбрала соответствующий образ. Водонаева вдохновлялась главной героиней фильма «Красотка», которую сыграла Джулия Робертс.

На церемонию Водонаева выбрала парик со светлыми волосами, красный пиджак, открытое дизайнерское платье и лаковые ботфорты на каблуке. Образ получился весьма откровенным. Под платье Алена Водонаева не стала надевать нижнее белье.

Во время свадьбы Алена Водонаева сделала несколько снимков на фоне подержанного автомобиля отечественной марки, из которого «вывалился» муляж трупа. Также модель позировала на фоне настенных ковров.

Водонаева выбрала нарочито вызывающий образ специально для вечеринки, поэтому её возмутили подписчики в Instagram, которые назвали наряд вульгарным и пошлым. Большинство поклонников все же оценили чувство юмора модели.