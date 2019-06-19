Дженнифер Гарнер в клетчатом платье выступила на форуме Forbes

Дженнифер Гарнер — известная голливудская актриса, бывшая жена Бена Аффлека, мать троих детей, а также в последнее время еще и бизнесвумен. Не так давно звезда запустила собственную кампанию по производству органического детского питания без ГМО-добавок.

Цель Гарнер — сделать полезную еду более доступной детям по всему миру, даже в бедных странах. Об этом актриса рассказала во время своего выступления на форуме Forbes в Нью-Йорке.

Для важного мероприятия Дженнифер выбрала строгое, но при этом элегантное и женственное платье в клетку с рукавами-фонариками. Она дополнила свой образ черными лодочками на высокой шпильке.

Фотографии Гарнер на форуме Forbes уже появились на ее собственной странице в соцсети Instagram, а также в фан-аккаунтах. Большинство поклонников оценили чувство стиля любимой актрисы.

Напомним, что недавно журнал People назвал 47-летнюю Дженнифер Гарнер, прославившуюся благодаря роли агента ЦРУ в сериале «Шпионка», самой красивой женщиной планеты.