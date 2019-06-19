Звездный стиль

Дженнифер Гарнер в клетчатом платье выступила на форуме Forbes

Актриса рассказала о своем бизнесе.

Дженнифер Гарнер в клетчатом платье выступила на форуме Forbes
Дженнифер Гарнер / Global Look Press

Дженнифер Гарнер — известная голливудская актриса, бывшая жена Бена Аффлека, мать троих детей, а также в последнее время еще и бизнесвумен. Не так давно звезда запустила собственную кампанию по производству органического детского питания без ГМО-добавок.

Цель Гарнер — сделать полезную еду более доступной детям по всему миру, даже в бедных странах. Об этом актриса рассказала во время своего выступления на форуме Forbes в Нью-Йорке.

Для важного мероприятия Дженнифер выбрала строгое, но при этом элегантное и женственное платье в клетку с рукавами-фонариками. Она дополнила свой образ черными лодочками на высокой шпильке.

Фотографии Гарнер на форуме Forbes уже появились на ее собственной странице в соцсети Instagram, а также в фан-аккаунтах. Большинство поклонников оценили чувство стиля любимой актрисы.

Напомним, что недавно журнал People назвал 47-летнюю Дженнифер Гарнер, прославившуюся благодаря роли агента ЦРУ в сериале «Шпионка», самой красивой женщиной планеты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Forbesбизнесбизнес звездДженнифер Гарнерплатье

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дженнифер Гарнер в клетчатом платье выступила на форуме Forbes
Интересно?
Поделись с друзьями: