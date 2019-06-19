Звездный стиль

«Госпожа Асмус»: жена Харламова примерила роковой образ

Актриса не боится критики в соцсетях.

«Госпожа Асмус»: жена Харламова примерила роковой образ
Кристина Асмус. Фото: globallookpress

Кристина Асмус обычно радует поклонников в Instagram нежными фотографиями. Актрисе нравятся романтичные образы, естественный макияж и удобная одежда.

На этот раз Асмус решила удивить фанатов и примерила украшение из черных кожаных ремней. Яркий макияж состоял из алой помады и густой подводки на глазах. Актриса пошутила, что теперь она «Госпожа Асмус».

В комментариях подписчики принялись упражняться в остроумии. Многих удивил роковой образ актрисы. Большинство фанатов уверены, что Гарику Харламову, который недавно вернулся после гастролей, не поздоровится.

«Так вот в чём секрет долгой и счастливой семейной жизни», «А где Бульдог в кожаном ошейнике?», «Вот сразу видно, муж с гастролей вернулся», «У Гарика сегодня интересный вечер намечается?» — написали в комментариях.

Пока Гарик Харламов ездил с выступлениями, Кристина Асмус отдыхала дома после съёмок в фильме «Текст». Недавно вышел трейлер кинокартины, которую сняли по одноименной книге Дмитрия Глуховского. Главную роль сыграл Александр Петров.

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«Госпожа Асмус»: жена Харламова примерила роковой образ
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