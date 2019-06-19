После липосакции Дакота без стеснений снимается в нижнем белье

Рита Дакота похоже больше не переживает из-за расставания с бывшим супругом Владом Соколовским. Недавно она, например, вернула его семье обручальное кольцо. А сейчас у девушки новая жизнь и множество проектов — она выступает, записывает песни, снимается в фотосессиях.

Недавно певица стала лицом известного бренда нижнего белья. Теперь она частенько радует поклонников фотографиями, где демонстрирует модели этого бренда.

В этот раз Дакота опубликовала у себя в Instagram пикантный снимок, на котором на ней лишь черное кружевное белье. Фанаты по достоинству смогли оценить стройную фигуру и роскошные формы любимой певицы. Напомним, недавно певица сделала липосакцию, избавившись от лишних килограммов. Рита осталась довольна результатом. Ее комплексы остались в прошлом, теперь молодая мама без стеснений снимается в нижнем белье. Тогда как раньше чувствовала себя не слишком уютно на подобных съемках.

Поклонники написали артистке множество комплиментов.

«Рита, ты шикарна!», «Невообразимая красотка», «Очень красиво», «Рита, вы очень красивая», «Господи, ну как можно быть такой красоткой», «Супер, Ритуль!», «Классное белье!», «Потрясающая», — отметили подписчики в комментариях.