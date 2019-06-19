Рианна в смелом образе представила дебютную коллекцию одежды

31-летняя Рианна в последнее время все реже поднимается на сцену. Все силы она бросила на развитие бизнеса. Девушка выпускает собственную косметику, создает линейку нижнего белья, а не так давно разработала первую коллекцию одежды. К слову, труды певицы дали свои результаты. Капитал барбадосской красавицы достиг шестисот миллионов долларов. Это больше, чем у самых знаменитых див шоу-бизнеса Мадонны, Селин Дион и Бейонсе.

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В конце мая певица побывала в Париже, где представила дебютную коллекцию одежды. В последнее время артистка прятала фигуру за объемными вещами, но тогда предпочла показать постройневшие ножки в платье-пиджаке. А на днях певица приехала в Нью-Йорк, где в магазине The Webster также представила коллекцию. Желающие смогут купить вещи от Рианны с 19 по 30 июня.

На презентации артистка появилась не только в смелом мини-платье цвета фуксии, босоножках в тон, но и с новой укладкой. Свои локоны она заплела в цветные косички с канекалоном. Яркий образ звезды привлек внимание поклонников. Многим, конечно, захотелось купить хотя бы футболку из ее коллекции, но цены немаленькие — 200–250 долларов, а за джинсовку и вовсе придется отдать около тысячи долларов.

Стоит отметить, что при создании коллекции Рианна, по ее же словам, вдохновлялась стилем мамы Моники. «Я обожала все, что носила моя мама, и мне очень нравилось, как она красилась. Она была по-настоящему крутой, ходила в вещах oversize, но при этом всегда оставалась женщиной. Мне всегда хотелось быть похожей на нее», — поделилась девушка, пишет Just Jared.