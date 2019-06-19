Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах

Однако многие поклонники решили, что образ на фото не самый удачный.

Татьяна Навка в свои 44 года обладает стройной и подтянутой фигурой. Спортсменка завершила профессиональную спортивную карьеру, но продолжает выступать на льду и занимается йогой. Все это помогает девушке держать себя в форме. Несмотря на плотный рабочий график, супруга Дмитрия Пескова старается не пропускать важных светских мероприятий. В этом году она не раз появлялась на красной дорожке в Каннах в рамках кинофестиваля.

Каждый раз Навка поражала поклонников и гостей своими образами. Белоснежное платье-смокинг, которое она выбрала в первый день мероприятия, покорило экспертов, а следующий ее наряд — костюм в пайетках — до сих пор вспоминают фанаты звезды. Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.

Спортсменка примерила облегающее длинное платья из золотистой ткани, переливающейся на свету. Верх украшали декоративные карманы, а на плечах дизайнером сделан акцент с помощью погон.

«Моя поездка в Канны уже давно закончилась, а тёплые воспоминания остались! Захотелось поделиться с вами моментом прекрасной фотосессии!» — написала фигуристка.

Мнение поклонников оказалось неоднозначным, так как они привыкли видеть ее в романтических образах. «Вы напомнили Шарлиз Терон. Эффектный образ», «Словно гостья из будущего», «Инопланетянка», «По мне, так все классно: и платье, и фигура! Всё восхитительно», «Не украшает, к сожалению!» — стали комментировать пост подписчики.