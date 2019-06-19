Звездный стиль

Все дело в шляпе: Высоцкая пополнила коллекцию головных уборов

Телеведущая покупает шляпки при любой возможности. Иногда их ей одалживают подруги.

Все дело в шляпе: Высоцкая пополнила коллекцию головных уборов
Высоцкая прячется от солнца под шляпой с широкими полями ФОТО: Global Look Press

Юлия Высоцкая отдыхает на море. Во время прогулки по побережью телеведущая запечатлела себя на фоне местных видов, что по достоинству оценили подписчики.

На актрисе длинное платье на бретельках, перехваченное поясом на талии. На голове у звезды соломенная шляпа с широкими полями. Высоцкая не раз говорила, что любит шляпы и их у нее далеко не одна. На этот раз головной убор ведущая попросила у подруги.

«А дело и правда в шляпе! Шляпа не моя, дали ненадолго», — иронично подписала снимок Высоцкая.

Изображение любимицы собрало множество лайкой и комментариев. Пользователи отметили, что Юлия очень стройная и элегантная. Даже босоногой она выглядит настоящей «королевой», в которой «чувствуется порода».

Зимой стало известно о венчании 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского и 45-летней актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой. Церемония прошла в Пскове, сообщает телеканал «360».

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Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

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Все дело в шляпе: Высоцкая пополнила коллекцию головных уборов
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