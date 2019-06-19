Дениз Ричардс продемонстрировала стройные ноги в платье с разрезом

Дениз Ричардс — известная американская актриса, на счету которой десятки ролей в кинофильмах и телесериалах. Однако в последнее время звезда Голливуда стала меньше сниматься и выходить в свет, предпочитая проводить больше времени с семьей и заниматься любимым хобби — актриса помогает обществу по защите бездомных животных.

Однако ради 59-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло 48-летняя Ричардс решила сделать исключение. На красной ковровой дорожке бывшая супруга Чарли Шина появилась в атласном красном платье с высоким разрезом. Актриса дополнила образ изящным клатчем и босоножками на шпильке.

Наряд позволил актрисе продемонстрировать свою фигуру и доказать, что она по-прежнему в хорошей форме. Фотографии с мероприятия Дениз Ричардс разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство поклонников 48-летней звезды оценили выбранный образ и осыпали ее комплиментами.

Отметим, что наибольшую известность Дениз Ричардс принесла роль в фильме «Звездный десант» Пола Верховена, а также скандальный брак с актером Чарли Шином, от которого она родила двоих детей.