Собчак выбрала для прогулки оливковый костюм от Paul Smith

Журналистка отметила, что этот июнь для нее выдался поистине жарким и богатым на события.

Ксения Собчак призналась, что этот июнь выдался в Москве поистине жарким — и дело даже не в погоде, а в количестве событий, которые происходят с ней в эти дни. Бывшая ведущая «Дома-2» старается успевать все: брать интервью, посещать светские мероприятия, воспитывать сына.

Так, например, недавно Собчак посетила выставку коллекции Щукина в Пушкинском музее в Москве. Для выхода в свет 37-летняя ведущая выбрала белое платье от Dior с черным поясом.

В этот раз Ксения поделилась с подписчиками очередным образом. Журналистка прогулялась по центру Москвы в брючном костюме оливкового цвета от Paul Smith и дополнила свой образ сумкой Max Mara и часами Omega.

«Встречи, переговоры, расследования… июнь в этом году в Москве выдался особенно жарким:)», — подписала фотографию Собчак.

Напомним, что совсем недавно журналистка вернулась из Сочи, где проходил фестиваль «Кинотавр». Компанию Ксении составил режиссер Константин Богомолов. Известно, что пара поселилась в одном из самых дорогих отелей города, где недельное проживание стоит около 500 тысяч рублей.