В тренде: Зеленская носит брючный костюм с кроссовками

Первая леди Украины сопровождает супруга в поездке по Европе и демонстрирует модные образы.

Елена Зеленская сопровождает мужа Владимира в его первой поездке в Европу в качестве президента Украины. Первая леди с удовольствием рассказывает о встречах и событиях на своей странице в соцсети Instagram. В середине июня пара отправилась во Францию и Германию.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что на встрече с первой леди Франции в Париже Зеленская была одета в костюм небесно-голубого цвета. Свой образ жена украинского лидера дополнила бежевыми лодочками Jimmy Choo.

Для прогулки по Берлину первая леди Украины выбрала более повседневный наряд: она надела светлый брючный костюм свободного кроя и белые кроссовки. Свой образ Елена завершила квадратной коричневой сумкой Staud.

Однако для официальной части визита — встречи с президентом Германии и его супругой — Зеленская оделась уже более строго. Она выбрала вечную классику: белую блузку и черные брюки с завышенной талией. На ногах у супруги президента Украины вновь можно было видеть лодочки Jimmy Choo.

Большинство подписчиков оценили образ первой леди Украины и не оставили ее без комплиментов.

«Выглядит шикарно!!!!! Максимализм и лаконичность сейчас актуальны», «Красавица, очень стильно и модно!», «Такая красотка! Стильная, элегантная», — отметили поклонники в комментариях.