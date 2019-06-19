Звездный стиль

Городской стиль: внучка Ротару предпочитает мини-платья

18-летняя Соня Евдокименко поучаствовала в новой фотосессии. И не забыла поделиться фото на своей странице в соцсети.

Городской стиль: внучка Ротару предпочитает мини-платья
София Ротару (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

Еще 30 мая внучка украинской и российской певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко — отпраздновала свое совершеннолетие. Девушка пошла по стопам своей бабушки, она увлекается вокалом.

К слову, единственный сын народной артистки СССР — Руслан Евдокименко подарил маме двоих внуков. Помимо Сони, в семье также есть 25-летний Анатолий. Напомним, что сама София Михайловна не смогла пропустить праздник в честь 18-летия внучки. Позже в своем микроблоге именинница делилась семейными кадрами, на которых была запечатлена и Ротару.

Несколькими часами ранее Соня опубликовала в Instagram свежий кадр, примерив для импровизированной фотосессии приталенное маленькое черное платье. В руках девушка держала клатч и жакет в тон наряду.

18-летняя Соня, как и ее бабушка, тщательно следит за своей фигурой. София Михайловна, как впрочем и Анна Семенович, считает своим своим любимым блюдом жареную картошку. Еще Ирина Шейк говорила о том, что не видит смысла питаться «одной маковой росой» в погоне за идеальными пропорциями. Вот и 71-летняя София Ротару допускает некоторые послабления в рационе.

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звездные детиСофия Ротару

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Городской стиль: внучка Ротару предпочитает мини-платья
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