На стиле: Волочкова примерила пудровое платье с декольте

Еще девять месяцев назад на сентябрьской неделе моды в Нью-Йорке были представлены первые тенденции на сезон весна-лето — 2019. В приоритете оказалась нейтральная палитра. Дизайнер с мировым именем Том Форд отдал предпочтение цвету пудры. В новой коллекции им были использованы все оттенки бежевого — от нежно-розового румянца до слоновой кости, писал vogue.ru.

Оттенок светло-розовой пудры выбрала для своего нового образа и 43-летняя Анастасия Волочкова. Балерина примерила приталенное платье с декольте и длинными рукавами. Артистка дополнила наряд массивными босоножками на платформе и крупным перстнем.

Ранее в одном из своих интервью Анастасия признавалась, что до сих пор тщательно следит за своей фигурой. Особое внимание знаменитость уделяет своему гардеробу. Отправляясь на отдых, Волочкова не забывает о купальниках и летних платьях. В повседневной жизни балерина отдает предпочтение женственным образам.

Примечательно, что колористы института цвета Pantone назвали главным оттенком нового 2019 года — жизнеутверждающий градиент оранжевого — living coral, или просто коралловый. Этот цвет пришел на смену ультрафиолетовому.