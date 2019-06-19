Звездный стиль

Андреева на отдыхе позволяет себе свободный стиль одежды

Телеведущая вне студии информационной программы «Время» на Первом канале отказывается от привычных костюмов.

Андреева на отдыхе позволяет себе свободный стиль одежды
Екатерина Андреева (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Екатерина Андреева опубликовала в Instagram кадры, которые были сделаны во время ее отдыха. На фото ведущая информационной программы «Время» предстала в непривычном для себя образе. Вместо официального стиля и продуманного до мелочей образа, состоящего из делового костюма, знаменитость отдала предпочтение клетчатой рубашке и серебристой юбке. Екатерина распустила локоны, дополнив наряд массивным колье, сделав акцент на талии ремешком.

К слову, принт в виде клетки уже выбирала модель Виктория Боня, которая в отличие от Екатерины Андреевой отдала предпочтение брючному костюму. В свою очередь, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко уверяла представительниц прекрасного пола в том, что в сезоне весна/лето — 2019 популярностью будут пользоваться наряды в горошек.

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Екатерина Андреевазвездный стиль
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Андреева на отдыхе позволяет себе свободный стиль одежды
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