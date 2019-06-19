Андреева на отдыхе позволяет себе свободный стиль одежды

57-летняя Екатерина Андреева опубликовала в Instagram кадры, которые были сделаны во время ее отдыха. На фото ведущая информационной программы «Время» предстала в непривычном для себя образе. Вместо официального стиля и продуманного до мелочей образа, состоящего из делового костюма, знаменитость отдала предпочтение клетчатой рубашке и серебристой юбке. Екатерина распустила локоны, дополнив наряд массивным колье, сделав акцент на талии ремешком.

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К слову, принт в виде клетки уже выбирала модель Виктория Боня, которая в отличие от Екатерины Андреевой отдала предпочтение брючному костюму. В свою очередь, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко уверяла представительниц прекрасного пола в том, что в сезоне весна/лето — 2019 популярностью будут пользоваться наряды в горошек.