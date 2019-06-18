Виктория Дайнеко не постеснялась показаться поклонникам без косметики

Певица отдыхает в Турции и с удовольствием делится фото и видео-снимками.

Виктория Дайнеко успевает и работать, и путешествовать. Совсем недавно певица вернулась из поездки в Испанию, а на днях она улетела в Турцию. Судя по фото в Instagram, артистка отлично проводит время и расслабляется на полную катушку.

В дневное время Дайнеко старается не перегружать лицо косметикой, чтобы дать коже отдохнуть. На своей странице в соцсети Instagram Виктория разместила короткое видео, на котором она не постеснялась продемонстрировать подписчикам естественную красоту, без грамма косметики.

«Как дела?», — поинтересовалась певица у поклонников.

Подписчики поделились тем, что происходит у них в жизни, а некоторые не забыли отметить, что Виктория прекрасно выглядит.

«Красотка», «Супер Вика, вам так идут эти очки», — отметили интернет-пользователи.

Накануне Дайнеко показала поклонникам модный образ, в котором отправилась на вечеринку. Певица выбрала розовое платье с разрезом на ноге и босоножки на шпильке.

Напомним, что недавно Виктория Дайнеко позволила себе немного эротики в Instagram. Она опубликовала игривое фото с обнаженной спиной.