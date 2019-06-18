Снигирь появилась на модной выставке в изящном платье от Givenchy

В Пушкинском музее состоялось открытие сразу двух громких выставок — «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции». Гостями культурного мероприятия стали многочисленные российские звезды, в том числе Ксения Собчак, Рената Литвинова, Яна Рудковская, Матильда Шнурова и многие другие.

Своим вниманием не обошла модную выставку и Юлия Снигирь. Актриса появилась в Пушкинском музее в элегантном платье от модного дома Givenchy, дополнив свой образ аксессуарами этого же бренда.

«Когда еще за один вечер увидишь выставку импрессионистов, послушаешь талантливого пианиста, а потом повеселишься на концерте Дюран Дюран?!», — подписала фотографию в Instagram 36-летняя актриса.

Компанию на мероприятии ей составил Евгений Цыганов, с которым Снигирь воспитывает сына Федора. Актер остановил свой выбор на джинсах и черной футболке.

Поклонники в комментариях не оставили без комплиментов наряд Юлии.

«Как элегантно превосходно», «Изысканная классика!», «Какая же вы интеллигентно-красивая», «Самая красивая и самая талантливая пара!!! Юлия, платье просто огонь!!!», — отметили подписчики под фото.