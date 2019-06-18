Звездный стиль

Пляжный образ: Летучая дополнила купальник чокером

40-летняя телеведущая поделилась новыми снимками, которые оценили ее коллеги.

Пляжный образ: Летучая дополнила купальник чокером
Лена Летучая (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Лена Летучая опубликовала на личной страничке в Instagram кадры, на которых она запечатлена в закрытом черном купальнике с белым принтом. Экс-ведущая программы «Ревизорро» дополнила пляжный образ чокером — украшением на шее.

По мнению Елены, женщина в любом возрасте должна выглядеть прекрасно. А женщина за тридцать просто обязана быть ухоженной и элегантной, полагает Летучая. Телеведущая выступает против диет. При этом она старается не смешивать белки с углеводами и отказывается от перекусов на ночь. Также Летучая исключила из своего рациона чипсы, жареную картошку, соленые орешки, маринады, консервы и сладкую газировку. Лена ест мясо раз в месяц — в виде стейка, а рыбу выбирает только морскую.

Анна Семенович оценила фигуру Лены Летучей в купальнике
Анна Семенович не оставила без внимания свежие снимки Лены Летучей (Фото: Instagram.com/elenapegas)

Примечательно, что снимок Лены Летучей в купальнике не оставила без внимания и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Она отметилась «лайком» под фото телеведущей в ее профиле. Также снимок знаменитости оценили Регина Тодоренко, Мария Миронова, Светлана Бондарчук, Оксана Федорова, Марина Ким и Наталья Подольская.

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Пляжный образ: Летучая дополнила купальник чокером
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