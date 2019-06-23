Откровенно и стильно: Орбакайте, Шейк и другие звезды выбирают платья-комбинации

С наступлением лета снова вошли в тренд необычные, легкие наряды, в которых можно пройтись по красной дорожке и просто сходить на свидание с любимым человеком.

Наряды, которые с первого взгляда можно принять за ночнушку, пытались прорваться на модную арену не один раз. Однако еще десять лет назад только очень смелая девушка могла облачиться в подобное платье и выйти в свет, так как не все могли оценить такой образ. Теперь же платья-комбинации набрали невероятную популярность и стали трендом 2019 года. Подобные наряды позволяют девушкам выглядеть пикантно и соблазнительно и при этом не вульгарно.

С подмостков подиума

Знаменитости опираются в выборе образов на то, что в новом сезоне представляют именитые дизайнеры. Так, весной этого года Ирина Шейк снялась в рекламной кампании итальянского модного дома Versace. Для ролика русская модель перевоплотилась в роковую красавицу. Она была облачена в черное атласное платье-сорочку. Наряд дополнили яркий макияж и роскошные аксессуары из новой коллекции бренда: золотые украшения с цветами и кожаная сумка на цепочке. С этого момента стало ясно, что будет в тренде этим летом.

Идеально для выхода в свет

Звезды подхватили это веяние моды еще до того, как это стало трендом. На красной дорожке любого мероприятия можно встретить модель или актрису в невесомом наряде на тонких бретельках. Летом прошлого года актриса Катерина Шпица появилась на благотворительном мероприятии Константина Хабенского в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде. Она выглядела очень женственно в атласном платье простого кроя и светлого оттенка. Образ выглядел очень нежно благодаря слегка завитым в локоны волосам.

Однажды на «Новой волне» в Сочи знаменитая модель Виктория Лопырева тоже отдала предпочтение наряду в бельевом стиле. У концертной площадки она позировала в черном мини-платье на тонких бретельках и с кружевной оборкой. Блондинка убила сразу двух зайцев: показала свои стройные ноги и смогла выглядеть элегантно в разгар жары.

К слову, подобный наряд не обязательно должен быть коротким. Ляйсан Утяшева однажды на ММКФ пришла в черном шелковом платье-сорочке длиной до щиколотки и с впечатляющим разрезом от бедра. Дерзкий наряд гимнастка дополнила строгим жакетом, классическими лодочками на каблуке, элегантной прической и неброским макияжем. Все вместе смотрелось гармонично и стильно, а главное – уместно.

Не стоит забывать, что наряды в бельевом стиле можно дополнить пиджаком и курткой с принтом, тогда образ заиграет новыми красками. На показе Беллы Потемкиной, чтобы выделиться из толпы, звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова пришла в черном мини-платье на бретельках, поверх которого накинула кожаную куртку с цветными надписями. Актриса выглядела современно и смогла подчеркнуть все свои достоинства.

Ни возраст, ни цифра на весах не важны

Платья-сорочки считаются универсальными, так как подходят практически для любого случая. Более того, женщина и в 20 лет, и в 50 может найти свой фасон такого наряда. Так, 51-летняя Кайли Миноуг в шелковом платье-ночнушке выглядела словно юная девушка, когда пришла на церемонию награждения BRIT Awards в Лондоне. Свой образ она дополнила алым плащом, сразив всех гостей вечера.

Недавно постройневшая, но все же обладающая аппетитными формами Анна Нетребко тоже любит стильно выглядеть. Несколько недель назад она побывала на празднике у друзей в Баку. Для времяпрепровождения на природе 47-летняя оперная дива выбрала длинное шелковое платье горчичного оттенка. Однако вместо привычных бретелек у нее был полностью закрытый верх, что позволило звезде скрыть проблемные зоны. А шляпка с цветком завершила образ, придав ему игривый манер.

Дизайнеры придумывают разные способы, чтобы выбор платьев в бельевом стиле, которые также называют платьями-комбинациями, был более разнообразным. Одни используют разные ткани, чтобы у наряда была изюминка. В подобном платье, где сочетались атласная и бархатная ткани, в начале лета снялась в фотосессии Полина Гагарина. Привычный образ смотрелся необычно.

А ранее Юлия Барановская выбрала для светского мероприятия платье не только из разных тканей, но и немного измененного фасона, с акцентом на силуэте. За счет этого телеведущая смотрелась элегантно и сдержанно в таком наряде.

Не только для красной дорожки

Платья-сорочки звезды надевают не только для кинопремьер или светских тусовок. Как оказалось, подобные легкие наряды идеально подойдут и для свидания, и для отдыха на курорте. Кристина Орбакайте во время отпуска в классическом нежно-розовом платье на тонких бретельках с удовольствием позировала у бассейна. Казалось, что певица только сошла с обложки журнала.

Мнение эксперта

Стилист-имиджмейкер Катерина Гершуни уверена, что именно такой наряд идеально подойдет для вечернего выхода в свет в жаркий летний день.

«Платье-комбинация — это не новый тренд. Я думаю, что это вещь, которая из моды не будет выходить довольно долго. Она имеет такой явный сексуальный подтекст ввиду того, что явно напоминает нам о нижнем белье либо о ночной рубашке, комбинации. Платье лаконичное, очень сдержанное, выполненное из хороших материалов, отороченное кружевом или нет — это очень красиво», — поделилась эксперт в области моды.

«Любая девушка, обладающая стройным телосложением, может позволить себе надеть такой наряд», — заверила Катерина. Она также посоветовала представительницам прекрасного пола дополнять подобные платья правильной обувью. По ее мнению, лучше всего подойдут босоножки. Их можно выбрать как в тон к наряду, так и совершенно противоположного цвета. Гершуни также посоветовала не бояться добавлять аксессуаров: сережек, браслетов, подвесок. Разнообразить образ можно поясом или накинув жакет на плечи. «И все, вы будете безупречны», — подчеркнула Катерина.