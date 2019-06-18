Звездный стиль

Необычно и стильно: Лобода примерила платье с рукавами-крыльями

От наряда пришли в восторг даже звезды, поклонники и вовсе были поражены.

Необычно и стильно: Лобода примерила платье с рукавами-крыльями
Лобода удивила звезд платьем с крыльями ФОТО: Global Look Press

Светлана Лобода опубликовала новое фото в Instagram, которое очень удивило не только поклонников певицы, но и ее коллег по цеху. Надо признать, что поразила не столько сама исполнительница, сколько ее наряд. Необычное мини-платье подчеркивает все достоинства фигуры звезды и искрится, будто соткано из бриллиантов. Глубокое декольте открывает грудь, а завершают конструкцию рукава-крылья. Именно они привлекли больше всего внимания.

Шоумен Андрей Разыграев не смог пройти мимо снимка и оставил свое замечание: «Сначала тоже думал — крылья, а присмотрелся))) Не при детях будет сказано — повышающая не только рейтинг поза!..)))». Комментарий насмешил Лободу, певица ответила несколькими смайликами.

Вскоре к обсуждению подключилась Виктория Боня, отметив, что Светлана «крутейшая», а Нюша признала, что получилась «красотища».

Подписчики тоже активно рассуждали на тему наряда кумира и сошлись во мнении, что платье напоминает «костюмчик из фильма «Пятый элемент».

Сама звезда отметила, что с нарядом от Balmain она обрела ангельские крылья, пишет сайт OA.

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Необычно и стильно: Лобода примерила платье с рукавами-крыльями
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