Звездный стиль

Рудковская в третий раз появилась в одном и том же вечернем платье

Вероятно, это один из любимых образов Яны. Супруга Плющенко прибыла в роскошном платье на открытие модной выставки.

Рудковская в третий раз появилась в одном и том же вечернем платье
Яна Рудковская. фото: eastnews.ru

Яна Рудковская ведет светский образ жизни. Она завела свою рублику «завтраки» в Instagram, где почти каждый день демонстрирует изысканные блюда, которыми балует семью по утрам. Обожает продюсер хвастаться и своим гардеробом, где можно насчитать десятки брендовых нарядов. Больше всего супруга Евгения Плющенко обожает наряжаться в вечерние платья. Их у нее так много, что порой девушка советуется с поклонниками, какое именно надеть на то или иное мероприятие.

Начало июня Рудковская провела на Миконосе. В Греции 44-летняя звезда демонстрировала точеную фигуру в купальнике. В жаркую погоду она также облачалась в легкие платья или юбку с футболкой. Однако продюсеру пришлось покинуть райское место, так как она просто не могла пропустить одно важное событие. В Москве открылась выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Зрители в ближайшие дни смогут увидеть знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския и других художников.

У здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, где пройдет выставка, Яна появилась в синем вечернем платье, усыпанном блестками. Образ она дополнила босоножками на шпильке, причудливой сумочкой с цветным принтом и браслетами. Волосы девушка собрала в высокий хвост, уложив челку на бок и украсив прическу модным ободком. Поклонники тут же припомнили, что в этом роскошном платье продюсер уже не раз появлялась на публике.

А если точнее, то фанаты в третий раз видят на Яне этот наряд. Преданные фанаты заступились за знаменитость. Они призвали Яну не обращать внимание на хейтеров. По их мнению, она превосходно выглядит и вправе сама решать, что и когда ей носить.

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Рудковская в третий раз появилась в одном и том же вечернем платье
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