Звездный стиль

Анастасия Волочкова присмотрела себе одежду в секонд-хенде

Балерине понравились комбинезон и туфли.

Анастасия Волочкова присмотрела себе одежду в секонд-хенде
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова решила поэкспериментировать. Она приняла участие в съёмках Youtube-шоу «Король секонд-хенда». Интересно, что данный Youtube-канал давно не выпускал видео. К тому же «Король секонд-хенда» позиционировал себя как программа, где переодевают мужчин.

Балерина повеселилась на съёмках. В ходе соревнований ей нужно было выбрать вещи из секонд-хенда и правильно ответить на вопросы. В Instagram Анастасия Волочкова похвасталась, что победила. Также ей понравились комбинезон и мужские туфли с длинными носами. Поношенную одежду звезда планирует использовать для своей постановки «Балерина и клоун».

Анастасия Волочкова. Фото
Туфли из секонд-хенда Волочкова забрала себе. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Волочкова долго готовилась к спектаклю вместе с цирковым артистом Николаем Челноковым. Балерина выступила в Анапе даже после того, как мэр города отказался спонсировать постановку.

Гвоздем программы стал опасный номер. Балерина забралась в клетку, в которой пролетела на высоте 30 метров. Все ради того, чтобы поразить публику.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостизвездный стильсеконд-хендспектакль "Балерина и клоун"
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Анастасия Волочкова присмотрела себе одежду в секонд-хенде
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