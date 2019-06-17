Ради фотосессии Навка примерила необычное «дырявое» платье

Супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка пригласила всех желающих на бесплатный концерт в Москве, где выступят звезды российской эстрады – группа «Дискотека Авария», Николай Фоменко, Мураками и многие другие. Об этом фигуристка написала на своей странице в соцсети Instagram.

В качестве иллюстрации к посту Татьяна Навка выбрала фотографию в трикотажном «дырявом» платье и кардигане. Олимпийская чемпионка позировала фотографу на берегу моря.

Большинство поклонников оценили участие фигуристки в благотворительном мероприятии, но при этом далеко не все поняли образ, в котором Навка предстала перед подписчиками.

«Молодец, Танечка! Нужное дело!», «Вы что этим фото рекламируете??? Благотворительность…», «Почему все дырявое модно?», «Как вы пообносились: платьишко драненькое; кофтенка проедена, эх», «Что за бред? Фото к чему???», «Я тут подумала, может это правда красиво и всем нравится?» – отметили интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Татьяна Навка показала поклонникам в Instagram продольный шпагат. Фигуристка посоветовала подписчикам не повторять «трюк» без специальной подготовки. А многие тут же поспешили сравнить спортсменку с Анастасией Волочковой.