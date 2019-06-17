В бельевом стиле: Захарова показала, с чем носить платье-комбинацию

В Сочи подошел к концу ежегодный фестиваль «Кинотавр». Победители названы, но наряды звезд по-прежнему продолжают обсуждать в Сети. Не обошла своим вниманием знаменитый кинофестиваль и Елена Захарова.

На своей странице в соцсети Instagram она поделилась фотографией образа, в котором она пришла на традиционный завтра журнала Hello Светланы Бондарчук. Мероприятие было посвящено фильму «Дылда» режиссера Константина Балагова. Напомним, что картина получила специальный приз Каннского фестиваля в этом году.

Что касается Захаровой, то для выхода в свет она выбрала трендовое в этом сезоне платье в бельевом стиле, или как его еще называют – платье-комбинацию. Низ наряда оказался полупрозрачным, а верх больше напоминает ночную сорочку. Свой изящный образ Елена дополнила солнечными очками в леопардовой оправе.

Большинство поклонников оценили нежный образ любимой актрисы и поспешили написать ей множество комплиментов.