Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

В Сети появился ролик, в котором ведущий популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж рассказал, как создавался супергеройский наряд Тони Старка.

больше по теме Компания Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей Поклонники получат уникальную возможность купить подлинные вещи со съемочной площадки на специальном аукционе. В продаже будут костюмы и декорации.

Костюм Железного человека, как и его прототип, летает и является пуленепробиваемым. Доспехи сделаны из титановой брони. Для создания копии костюма героя кинокомиксов авторы проекта обратились в студию Marvel с просьбой предоставить чертежи.

Каждая деталь далее была напечатана на 3D-принтере. На это ушло ровно полтора месяца круглосуточной работы.

Обучил костюм «летному делу» Ричард Браунинг, являющийся основателем стартапа Gravity Industries. Он изобрел реактивный ранец, который развивает рекордную скорость полета.

Отметим, что из «разрушителя легенд» Адам Сэвидж переквалифицировался в созидателя. Его новое шоу «Адам строит» (Adam builds) стартовало на канале Discovery 14 июня.

Эпизод о доспехах Железного человека, которого в серии супергеройских кинокомиксов играл Роберт Дауни-младший, был снят в преддверии новой программы ведущего.