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Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Адам Сэвидж представил супергеройский костюм Тони Старка.

Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Создан прототип доспехов Тони Стаарка. Кадр из фильма "Железный человек" (2008)

В Сети появился ролик, в котором ведущий популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж рассказал, как создавался супергеройский наряд Тони Старка.

Костюм Железного человека, как и его прототип, летает и является пуленепробиваемым. Доспехи сделаны из титановой брони. Для создания копии костюма героя кинокомиксов авторы проекта обратились в студию Marvel с просьбой предоставить чертежи.

Каждая деталь далее была напечатана на 3D-принтере. На это ушло ровно полтора месяца круглосуточной работы.

Обучил костюм «летному делу» Ричард Браунинг, являющийся основателем стартапа Gravity Industries. Он изобрел реактивный ранец, который развивает рекордную скорость полета.

Отметим, что из «разрушителя легенд» Адам Сэвидж переквалифицировался в созидателя. Его новое шоу «Адам строит» (Adam builds) стартовало на канале Discovery 14 июня.

Эпизод о доспехах Железного человека, которого в серии супергеройских кинокомиксов играл Роберт Дауни-младший, был снят в преддверии новой программы ведущего.

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Тэги:

MarvelЖелезный человеккостюмразрушители легендТони Старк
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Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
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