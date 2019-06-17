Звездный стиль

Стильный кадр: Снигирь поделилась черно-белым фото из новой фотосессии

Кадр оценили многие коллеги актрисы.

Стильный кадр: Снигирь поделилась черно-белым фото из новой фотосессии
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

36-летняя Юлия Снигирь опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото из недавней черно-белой фотосессии. В кадре актриса запечатлена с распущенными локонами, в платье и босоножках на шпильке. Одной рукой девушка опирается на стул, а второй надевает туфельку. Примечательно, что новый снимок актрисы привлек внимание партнерши Кирилла Сафонова по сериалу «Татьянин день» – Анны Снаткиной. Она отметилась «лайком» под фото актрисы в ее профиле.

Кроме того, черно-белый снимок Снигирь также оценили Юлия Высоцкая, актриса из ситкома «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, певица Альбина Джанабаева и актриса Екатерина Шпица.

Юлия Снигирь в мини-платье
Юлия Снигирь привекла внимание Анны Снаткиной новым снимком (Фото: Instagram.com/yuliasnigir)

Напомним, что в марте 2016 года Юлия Снигирь родила сына Федора. Его отец – коллега актрисы Евгений Цыганов. Актриса старается не афишировать личную жизнь.

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Анна Снаткиназвездный стильЮлия Снигирь
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Стильный кадр: Снигирь поделилась черно-белым фото из новой фотосессии
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