Тяжелая ноша: платье Шпицы для «Кинотавра» весило 8 килограммов

16 июня в Сочи завершился юбилейный фестиваль «Кинотавр». Для столь важного мероприятия звезды припасли лучшие образы. На закрытии мероприятия каждая актриса хотела выглядеть безупречно. Так многие знают, что Катерина Шпица любит облачаться в небанальные вещи. И этот выход в свет не стал исключением. Если Равшана Куркова примерила лаконичное желтое платье в пол, Екатерина Вилкова просторное платье-«сорочку», то их коллега предпочла надеть пышное черное платье, расшитое крупными камнями.

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33-летняя Шпица на красной дорожке сразу выделилась благодаря глубокому декольте и тому, как в лучах солнца сверкал ее наряд весом в 8 килограммов. Эту деталь актриса поведала изданию «Комсомольская правда».

В соцсети Екатерина поделилась снимками с закрытия кинофестиваля. На них она запечатлена в своем смелом наряде. Поклонники пришли в восторг от красоты девушки. Они отметили, что благодаря стройной фигуре актриса может экспериментировать с образами.

Стоит добавить, что благодаря платью Шпица привлекла к себе внимание всех гостей и фотографов на красной дорожке. А всего за пару часов до начала мероприятия актриса показала поклонникам огромную коробку, в которой ей и прислали ее наряд. Тогда никто не догадывался, что там спрятано такое красивое платье и такое тяжелое.