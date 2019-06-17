Звездный стиль

Подольская в эффектном черном платье и шляпке побывала на скачках

Не все поклонники остались довольны образом певицы.

Подольская в эффектном черном платье и шляпке побывала на скачках
Наталья Подольская в черном платье / Global look press

Наталья Подольская радует верных поклонников не только песнями, но и необычными модными образами. Так, недавно в Сети обсуждали космический концертный костюм 37-летней певицы, а теперь фанаты обратили внимание на эффектный черный наряд, в котором артистка появилась на скачках в Москве.

Так, Подольская выбрала для светского мероприятия платье необычного кроя, шляпку оригинального дизайна и туфли-лодочки.

Фотографию с мероприятия супруга Владимира Преснякова по традиции опубликовала на личной странице в соцсети Instagram.

«Красивый и эффектный повод надеть шляпку в Москве на #скачкирадиомонтекарло», — подписала снимок Наталья.

Впрочем, мнения о наряде 37-летней певицы разделились. Часть поклонников написала, что Подольской очень идет такой эффектный образ, а некоторые посчитали, что артистка себя «испортила».

Комментарии
www.instagram.com/nataliapodolskaya/

«Очень красиво», «С каждым разом удивляете нас», Эффектно!», «Похороны?», «Мне не понравилось))испортила себя))», «Я извиняюсь,но это выглядит как сковорода», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший не стесняются демонстрировать чувства не только на публике, но и в Сети.

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Подольская в эффектном черном платье и шляпке побывала на скачках
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