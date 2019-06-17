Звездный стиль

Образ в черном: Снаткина отметилась в косухе и на каблуках

Актриса посетила светское мероприятие в необычном для себя наряде.

Образ в черном: Снаткина отметилась в косухе и на каблуках
Анна Снаткина Фото: Globallookpress

Анна Снаткина известна своими романтическими образами — летящие ткани, женственные силуэты, цветочные принты. Но, очевидно, съемки в сериале «Коп» оказали влияние на актрису, и она решила примерить нетипичный лук.

Знаменитость посетила показ фильма Педро Альмодовара «Боль и слава», выбрав для светского выхода образ «тотал блэк». Звезда экрана надела черную прозрачную блузку, облегающие черные брюки, дополнив образ кожаной косухой с заклепками. При выборе аксессуаров Анна остановилась на открытых босоножках на высоком каблуке, черном клатче и ремне с объемной металлической пряжкой.

Снаткина призналась, что смотрела фильм на оригинальном, испанском языке, потому что именно так предпочитает смотреть иностранные фильмы для полноценности восприятия. А также поблагодарила стилистов, которые помогли ей подобрать необычный образ.

Поклонники Снаткиной оценили ее необычный стиль и отметили, что такая одежда ей очень к лицу.

«Косухи — это Ваше. В вас есть сила», «Анна, вы бесподобны», «Ваауу, какая прекрасная», «Как всегда, выглядите шикарно», «Образ просто огонь», — написали фолловеры.

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Образ в черном: Снаткина отметилась в косухе и на каблуках
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