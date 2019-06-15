Елена Подкаминская отметилась на «Кинотавре» платьем-ламбадой

Актриса Елена Подкаминская приехала в Сочи, где с 9 по 16 июня проходит кинофестиваль «Кинотавр». Для светского мероприятия звезда выбрала белоснежное платье-ламбаду с фалдами и прозрачными вставками. Актриса дополнила наряд нюдовыми сандалиями. Снимком знаменитость поделилась в Instagram.

«Начало положено», – написала Елена Подкаминская в профиле.

«Потрясающее платье! Вам очень идёт!»; «Прекрасная богиня» Кинотавра», – прокомментировали подписчики фотографию звезды.

Напомним, 40-летняя Елена Подкаминская известна по главным ролям в сериалах «Кухня» и «ИП Пирогова». В конце мая звезда анонсировала выход второго сезона сериала «ИП Пирогова». Актриса сейчас снимается в продолжении семейного фильма. Звезда делится снимками со съемочной площадки, а также отмечает, что во втором сезоне сериала ее героиня откроет собственную кондитерскую.