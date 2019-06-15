Звездный стиль

Елена Подкаминская отметилась на «Кинотавре» платьем-ламбадой

Актриса выбрала для кинофестиваля длинный белоснежный наряд.

Елена Подкаминская отметилась на «Кинотавре» платьем-ламбадой
Елена Подкаминская. Фото: пресс-служба канала "Супер"

Актриса Елена Подкаминская приехала в Сочи, где с 9 по 16 июня проходит кинофестиваль «Кинотавр». Для светского мероприятия звезда выбрала белоснежное платье-ламбаду с фалдами и прозрачными вставками. Актриса дополнила наряд нюдовыми сандалиями. Снимком знаменитость поделилась в Instagram.

«Начало положено», – написала Елена Подкаминская в профиле.

«Потрясающее платье! Вам очень идёт!»; «Прекрасная богиня» Кинотавра», – прокомментировали подписчики фотографию звезды.

Напомним, 40-летняя Елена Подкаминская известна по главным ролям в сериалах «Кухня» и «ИП Пирогова». В конце мая звезда анонсировала выход второго сезона сериала «ИП Пирогова». Актриса сейчас снимается в продолжении семейного фильма. Звезда делится снимками со съемочной площадки, а также отмечает, что во втором сезоне сериала ее героиня откроет собственную кондитерскую.

Вам может быть интересно:

Елена Подкаминская рассказала, как можно расстаться с мужем без ссоры Елена Подкаминская показала подросших дочерей во время отпуска в Италии Елена Подкаминская впервые за долгое время опубликовала фото со своим мужем

Тэги:

"Кинотавр" 2019Елена Подкаминскаякрасивое платьекрасная дорожкаСериал ИП Пирогова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Подкаминская отметилась на «Кинотавре» платьем-ламбадой
Интересно?
Поделись с друзьями: