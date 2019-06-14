Тренд на мини-шорты не прошел мимо Утяшевой

После рождения двух детей знаменитость остается в прекрасной форме, которая вызывает у многих восхищение.

33-летняя гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева всегда отличалась стройной фигурой. Даже после рождения двоих детей она не потеряла превосходную физическую форму. Больше всего восхищения со стороны поклонников и мужчин вызывают длинные и стройные ноги знаменитости.

В очередной раз она похвасталась ими в своем блоге в Instagram. Ляйсан опубликовала новый снимок, на котором позирует в коротких шортах. Долго ждать комплиментов ей не пришлось.

«На какой-то премии вы вышли в мини-шортах, я еще тогда подумала, какие красивые ножки, годы прошли, а ножки не меняются», — написала подписчица телеведущей.

Были комментарии и с оттенком осуждения. Например, одна из поклонниц удивлялась, что гимнастка публично демонстрирует свою красоту. На что Утяшева с улыбкой ответила: «Муж разрешил».

Напомним, недавно звездная пара показала лицо своего шестилетнего сына Роберта. На коротком ролике мальчик танцевал вместе с младшей сестрой Софией. Ее лицо родители продолжают скрывать от посторонних глаз.