Ходченкова отметилась в Италии в платье от Сергеенко

Российская актриса была приглашена на закрытую презентацию новой коллекции украшений ювелирного дома Bvlgari.

Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис современного отечественного кинематографа. Ее стиль всегда изысканный и утонченный — у звезды киноэкранов редко бывают модные промахи.

В этот раз 36-летняя Ходченкова стала настоящим украшением закрытой презентации новой коллекции украшений ювелирного дома Bvlgari. Мероприятие проходило на итальянском острове Капри.

Для торжественного вечера Светлана выбрала длинное черное платье с открытыми плечами от Ulyana Sergeenko, а свой образ актриса дополнила босоножками в цвет, украшенными бриллиантовыми вставками.

Ярким акцентом образа Ходченковой стало массивное колье от организатора мероприятия — ювелирного дома Bvlgari.

На своей странице в соцсети Instagram Светлана также призналась, что она получила большое удовольствие от светского мероприятия на острове Капри.

«Сегодня на острове Капри был исключительный по своей красоте вечер, на котором была представлена коллекция высокого ювелирного искусства», — подписала актриса снимок, на котором она примеряет уже другое колье Bvlgari.

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Большинство поклонников оценили элегантный образ и чувство стиля любимой актрисы.