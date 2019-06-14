50-летняя Энистон вышла в свет в кожаном облегающем платье

Дженнифер Энистон произвела фурор свои появлением на премьере фильма «Загадочное убийство» режиссера Кайла Ньюачека. 50-летняя актриса выбрала наряд, идеально подчеркивающий ее стройную фигуру.

Для выхода под объективы фотографов Энистон надела кожаное облегающее платье от Celine By Hedi Slimane, открывающее ноги с поясом на талии и с высоким воротником. Наряд она дополнила открытыми босоножками на высоком каблуке.

Звезда «Друзей» с удовольствием позировала для фото, принимая различные ракурсы. На некоторых снимках можно даже заметить, что она предпочла отказаться от бюстгальтера.

Напомним, недавно стало известно, что у Энистон было свидание с экс-супругом Брэдом Питтом. Бывшая пара прекрасно провела вместе время в Италии.