Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Модель прилетела в Италию, где приняла участие в модном показе.

Ирина Шейк вернулась к работе. Российская модель прилетела в Италию, где приняла участие в показе мод, приуроченном к 90-летнему юбилею фэшн-шоу LUISAVIAROMA.

Звезда появилась на подиуме в кожаном платье с открытыми плечами от Ermanno Scervino. Дерзкий, но одновременно женственный образ дополнили перчатки, черные колготки и лаковые остроносые туфли на каблуке.

Вместе с ней в показе приняли участие ее коллеги по цеху Джиджи и Белла Хадид.

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.

Тем не менее, бывшие влюбленные договорились, что будут проводить время вместе ради дочери. Несмотря на то, что чувства между ними охладели, оба родителя очень любят свою малышку и в вопросах воспитания придерживаются одинаковых взглядов.

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По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей. «Они чудесные родители», — отметил инсайдер.

Звезда подиума гуляет с ней в парке, играет, водит на занятия и буквально «души в ней не чает». Дочь является тем звеном, которое до сих пор связывает бывших влюбленных.

Ирина решила завершить отношения с Брэдли в конце прошлого месяца, так как они редко проводили время вместе, пишет The Daily Mail. Модель ощущала недостаток внимания в этом союзе.