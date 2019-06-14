Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет

Певец Игорь Саруханов разместил в Instagram снимок с фестиваля мультиформатной музыки EMPORIOMUSIC FEST. В нем, как известно, участвуют певцы всех жанров и направлений.

Среди членов жюри – известная певица Лариса Долина. Надо отметить, что за последнее время звезда заметно похорошела. Как известно, после развода с супругом Ильей Спицыным 63-летняя певица сильно прибавила в весе. В окружении исполнительницы поговаривали, что Долина переживает из-за расставания с мужем. По другим данным, звезда перестала тренироваться из-за проблем с суставами, что сразу же отразилось на ее внешности.

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Кстати, сейчас Долина до сих пор общается с бывшим супругом, и он остается ее директором. Правда, теперь их связывают только деловые отношения. У Ильи Спицына есть любимая женщина и ребенок.

Отметим, что не так давно Лариса Долина пережила смерть двух очень близких ей людей. В марте скончалась певица Юлия Началова. Чуть позже умер актер Алексей Булдаков. Кстати, именно Лариса Долина является крестной мамой Веры Алдониной, единственной дочери Началовой. Известно, что сейчас девочка с отцом и его новой семьей отдыхает в Турции.