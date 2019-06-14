Звездный стиль

Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет

Певица оказалась в жюри международного фестиваля мультиформатной музыки.

Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет
Лариса Долина вышла в свет/globallookpress.com

Певец Игорь Саруханов разместил в Instagram снимок с фестиваля мультиформатной музыки EMPORIOMUSIC FEST. В нем, как известно, участвуют певцы всех жанров и направлений.

Среди членов жюри – известная певица Лариса Долина. Надо отметить, что за последнее время звезда заметно похорошела. Как известно, после развода с супругом Ильей Спицыным 63-летняя певица сильно прибавила в весе. В окружении исполнительницы поговаривали, что Долина переживает из-за расставания с мужем. По другим данным, звезда перестала тренироваться из-за проблем с суставами, что сразу же отразилось на ее внешности.

Кстати, сейчас Долина до сих пор общается с бывшим супругом, и он остается ее директором. Правда, теперь их связывают только деловые отношения. У Ильи Спицына есть любимая женщина и ребенок.

Отметим, что не так давно Лариса Долина пережила смерть двух очень близких ей людей. В марте скончалась певица Юлия Началова. Чуть позже умер актер Алексей Булдаков. Кстати, именно Лариса Долина является крестной мамой Веры Алдониной, единственной дочери Началовой. Известно, что сейчас девочка с отцом и его новой семьей отдыхает в Турции.

Вам может быть интересно:

Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне «Изменял направо и налево»: подруга Началовой поведала о Ланском Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»

Тэги:

Вера АлдонинаИгорь СарухановЛариса ДолинаЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет
Интересно?
Поделись с друзьями: