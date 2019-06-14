Звездный стиль

Сменившего укладку Александра Олешко все равно узнали на отдыхе

Актер театра и кино рассказал подписчикам забавную историю.

Сменившего укладку Александра Олешко все равно узнали на отдыхе
Александр Олешко сменил имидж/globallookpress.com

Александр Олешко в Instagram рассказал смешную историю, которая случилась с ним на отдыхе. Актер, который не так давно кардинально сменил имидж и подстригся чуть ли не под ноль, отправился полежать на пляже в надежде, что там его никто не узнает.

«Что главное на отдыхе? Главное замаскироваться так, чтобы было и тебе комфортно и людям непонятно. Вроде ты, а вроде и не ты. Удобно. Сегодня прилег на пляже, заснул. Проснулся через десять минут от того, что рядом прилегла женщина со словами: «Витя! Витя! Иди сюда, Витя! Давай сфотографируемся вместе с ним, с аллигатором из «Папиных дочек». Так и живу», – заявил Александр Олешко.

Напомним, Александр Олешко сыграл в популярном сериале олигарха Василия Федотова.

Александр Олешко был полгода женат на актрисе Ольге Беловой, с которой познакомился во время учёбы в театральном училище. Они сыграли свадьбу после окончания учёбы. Однако брак быстро сошел на нет. В программе «Секрет на миллион» Олешко признался, что у него есть девушка, но он не спешит афишировать ее имя.

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Александр Олешкоотдых звездсериал "Папины дочки"
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Сменившего укладку Александра Олешко все равно узнали на отдыхе
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