Хромченко посоветовала психологам три беспроигрышных варианта одежды

Эксперт по стилю дала несколько рекомендаций для профессионального гардероба.

В рубрике «Модные советы» программы «Модный приговор» ведущий Александр Васильев пригласил на подиум троих моделей, демонстрирующих лучшие повседневные рабочие образы для психологов.

«Человек приходит к психологу, чтобы получить помощь, но все зависит от того, какой конкретно человек пришел и в какой обстановке происходит встреча. Наши стилисты подготовили три варианта одежды для психологов в разных ситуациях», — прокомментировала дефиле Эвелина Хромченко.

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Один из вариантов Эвелина назвала кэжуал-шиком. Образ включал в себя жакет горчичного цвета, укороченные джинсы, обувь на плоской подошве. По словам эксперта, такой образ наиболее подходит для детского психолога.

Второй вариант эксперт посоветовала использовать на формальных встречах. На модели оказался голубой брючный костюм в белую клетку, туфли на шпильке, белый шарф-бант на шее и сумочка в тон.

«Так должен одеваться психолог, работающий в крупной компании, где есть дресс-код. Этот наряд нельзя назвать слишком партикулярным и сухим, перед нами молодая успешная женщина», — отметила Хромченко.

Третий вариант максимально подойдет для специалиста, дающего личные консультации. Куда люди приходят подавленные и ищущие помощи.

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«В такой ситуации очень важно не подавить клиента своим внешним видом», — объяснила Эвелина.

Стилисты подобрали для модели джемпер с высоким воротником, длинную плиссированную юбку и замшевые полусапожки. По словам эксперта, мягкие линии и текстуры будут действовать успокаивающе на клиента.