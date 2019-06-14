Звездный стиль

Хромченко посоветовала психологам три беспроигрышных варианта одежды

Эксперт по стилю дала несколько рекомендаций для профессионального гардероба.

Хромченко посоветовала психологам три беспроигрышных варианта одежды
Эвелина Хромченко Скриншот: Первый канал

В рубрике «Модные советы» программы «Модный приговор» ведущий Александр Васильев пригласил на подиум троих моделей, демонстрирующих лучшие повседневные рабочие образы для психологов.

«Человек приходит к психологу, чтобы получить помощь, но все зависит от того, какой конкретно человек пришел и в какой обстановке происходит встреча. Наши стилисты подготовили три варианта одежды для психологов в разных ситуациях», — прокомментировала дефиле Эвелина Хромченко.

Один из вариантов Эвелина назвала кэжуал-шиком. Образ включал в себя жакет горчичного цвета, укороченные джинсы, обувь на плоской подошве. По словам эксперта, такой образ наиболее подходит для детского психолога.

Второй вариант эксперт посоветовала использовать на формальных встречах. На модели оказался голубой брючный костюм в белую клетку, туфли на шпильке, белый шарф-бант на шее и сумочка в тон.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

«Так должен одеваться психолог, работающий в крупной компании, где есть дресс-код. Этот наряд нельзя назвать слишком партикулярным и сухим, перед нами молодая успешная женщина», — отметила Хромченко.

Третий вариант максимально подойдет для специалиста, дающего личные консультации. Куда люди приходят подавленные и ищущие помощи.

«В такой ситуации очень важно не подавить клиента своим внешним видом», — объяснила Эвелина.

Стилисты подобрали для модели джемпер с высоким воротником, длинную плиссированную юбку и замшевые полусапожки. По словам эксперта, мягкие линии и текстуры будут действовать успокаивающе на клиента.

Вам может быть интересно:

Эксперты "Модного приговора" советуют женщинам молочные ванны с медом Хромченко объяснила, кому можно носить белые джинсы Владимир Пресняков оценил новую фотосессию невестки

Тэги:

модный образПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко посоветовала психологам три беспроигрышных варианта одежды
Интересно?
Поделись с друзьями: