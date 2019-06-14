Лайма Вайкуле перечислила секреты своей красоты

Певица Лайма Вайкуле в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» затронула тему красоты. Звезде 65 лет, но она выглядит намного моложе. Алла Довлатова поинтересовалась, как певице удается все время оставаться в форме и так великолепно выглядеть.

«Ну, во-первых, с вами должен быть правильный человек, рядом с которым вы будете молодеть. Спать нужно минимум по семь часов. Я, правда, пока не могу себя заставить ложиться в 11 часов. Засыпаю ближе к часу. Знаю, что в 11 — совсем другой сон. Еще Софи Лорен говорила: «Ищите свою внешность во сне». Кроме того, нужно делать массаж. Считаю, что мне многое дала природа, генетика», — заметила певица.

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Как призналась исполнительница, она в прошлой жизни, скорее всего, была испанкой. Энергетика в ней бьет через край. Также певица сказала, что восхищается нынешним поколением молодых людей. Бурчать, что молодежь испортилась она не любит. «Молодые люди сегодня гибче и толерантнее, чем мы в свое время. Они могут поддержать разговор на любую тему», — сказала звезда.

Правда, певица не в восторге, как за последние годы изменились стандарты красоты. «У моделей у всех какие-то странные лица. Они похожи на инопланетян. Нет такой красоты, как раньше в девушках», — заявила певица.