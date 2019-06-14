Ради наряда для «Кинотавра» Муцениеце на сутки отказалась от еды

Агата Муцениеце и Павел Прилучный стали гостями 30-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр». Супруги вырвались в Сочи ровно на два дня. За это время они успели побывать на церемонии открытия, посмотреть пару конкурсных фильмов и пообщаться с многочисленными друзьями. Агата оказалась на «Кинотавре» впервые, а Павел во второй раз — 9 лет назад он вел церемонию открытия фестиваля.

Без забавных недоразумений не обошлось. Агата со смехом вспоминает, что ее наряд для церемонии открытия неожиданно оказался под угрозой — на актрисе предательски не застегивалась юбка.

«У меня есть пиар-директор, которая отвечает за то, как я выгляжу на мероприятиях. Она набрала для фестиваля три чемодана вещей. За вечер до вылета мне выслали наряд для открытия — юбку и топ красивого изумрудно-зеленого цвета. Топик сел идеально, а юбка не застегнулась в талии! Размер мой, но я не знаю, на кого они шьют! Я тут же приняла решение: с сегодняшнего вечера и до завтрашнего не съем ни крошки! И действительно сутки ничего не ела. Помогло — юбка сидела как влитая! Зато после открытия фестиваля я тут же съела бургер и картошку!» – смеясь рассказала Агата порталу Teleprogramma.pro.

По словам Муцениеце, подбор костюма для супруга также лежал на ней и ее пиар-директоре. Любящая жена отмечает, что Прилучный пять лет может ходить в одном и том же и чувствовать себя при этом комфортно.

Супруги сошлись во мнении, что с удовольствием провели время на «Кинотавре», так как повидались со многими друзьями и обсудили рабочие планы. Напомним, пара снялась в телефильме «В клетке», который осенью выйдет на канале НТВ.