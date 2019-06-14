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Ради наряда для «Кинотавра» Муцениеце на сутки отказалась от еды

Актриса рассказала Teleprogramma.pro, что впервые побывала на кинофестивале.

Ради наряда для «Кинотавра» Муцениеце на сутки отказалась от еды
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце и Павел Прилучный стали гостями 30-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр». Супруги вырвались в Сочи ровно на два дня. За это время они успели побывать на церемонии открытия, посмотреть пару конкурсных фильмов и пообщаться с многочисленными друзьями. Агата оказалась на «Кинотавре» впервые, а Павел во второй раз — 9 лет назад он вел церемонию открытия фестиваля.

Без забавных недоразумений не обошлось. Агата со смехом вспоминает, что ее наряд для церемонии открытия неожиданно оказался под угрозой — на актрисе предательски не застегивалась юбка.

«У меня есть пиар-директор, которая отвечает за то, как я выгляжу на мероприятиях. Она набрала для фестиваля три чемодана вещей. За вечер до вылета мне выслали наряд для открытия — юбку и топ красивого изумрудно-зеленого цвета. Топик сел идеально, а юбка не застегнулась в талии! Размер мой, но я не знаю, на кого они шьют! Я тут же приняла решение: с сегодняшнего вечера и до завтрашнего не съем ни крошки! И действительно сутки ничего не ела. Помогло — юбка сидела как влитая! Зато после открытия фестиваля я тут же съела бургер и картошку!» – смеясь рассказала Агата порталу Teleprogramma.pro.

По словам Муцениеце, подбор костюма для супруга также лежал на ней и ее пиар-директоре. Любящая жена отмечает, что Прилучный пять лет может ходить в одном и том же и чувствовать себя при этом комфортно.

Супруги сошлись во мнении, что с удовольствием провели время на «Кинотавре», так как повидались со многими друзьями и обсудили рабочие планы. Напомним, пара снялась в телефильме «В клетке», который осенью выйдет на канале НТВ.

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Тэги:

"Кинотавр" 2019Агата МуцениецеПавел Прилучный
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Ради наряда для «Кинотавра» Муцениеце на сутки отказалась от еды
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