Леопардовый раскрас: Татьяна Брухунова любит эпатажные образы

Помощница Петросяна опубликовала фото в пижамном костюме с модным ныне принтом.

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова в последнее время часто попадает на полосы модных изданий из-за своего выбора одежды и аксессуаров. Стиль девушки часто подвергается критике, поэтому она решила заранее отрепетировать будущий материал о своем новом образе.

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В Instagram Брухунова опубликовала фото в модном пижамном костюме, состоящем из свободной рубашки и прямых брюк леопардовой расцветки. Образ помощница Петросяна дополнила солнцезащитными очками и сумочкой кросс-боди бирюзового цвета.

«Татьяна Брухунова вышла на улицу в пижаме! Новость дня!» — написала она.

Подписчики одобрили выбор Брухуновой и отметили, что комплект ей к лицу.

«И отличная пижама!», «Интересно бы узнать, сколько стоит такая «пижама»», «Вам так идет желтый, просто бомба!» — написали фолловеры.