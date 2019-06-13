Звездный стиль

Леопардовый раскрас: Татьяна Брухунова любит эпатажные образы

Помощница Петросяна опубликовала фото в пижамном костюме с модным ныне принтом.

Леопардовый раскрас: Татьяна Брухунова любит эпатажные образы
Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова в последнее время часто попадает на полосы модных изданий из-за своего выбора одежды и аксессуаров. Стиль девушки часто подвергается критике, поэтому она решила заранее отрепетировать будущий материал о своем новом образе.

В Instagram Брухунова опубликовала фото в модном пижамном костюме, состоящем из свободной рубашки и прямых брюк леопардовой расцветки. Образ помощница Петросяна дополнила солнцезащитными очками и сумочкой кросс-боди бирюзового цвета.

«Татьяна Брухунова вышла на улицу в пижаме! Новость дня!» — написала она.

Подписчики одобрили выбор Брухуновой и отметили, что комплект ей к лицу.

«И отличная пижама!», «Интересно бы узнать, сколько стоит такая «пижама»», «Вам так идет желтый, просто бомба!» — написали фолловеры.

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Евгений Петросянмода и стильТатьяна Брухунова
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Леопардовый раскрас: Татьяна Брухунова любит эпатажные образы
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