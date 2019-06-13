Анна Калашникова о «Кинотавре-2019»: Беременная Германика и влюбленный Бондарчук

Модель, певица, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на сайте Teleprogramma.pro.

Добрый день, мои дорогие и любимые читатели сайта Teleprogramma.pro. С вами снова я — актриса и певица, Анна Калашникова. И сегодня я хочу поговорить с вами о главном культурном событии этого лета — о «Кинотавре», красная дорожка которого также любима светскими хроникерами, как и фильмы, представленные на этом кинофестивале.

И я тоже не откажу себе в удовольствии пройтись с вами красной ковровой дорожке хотя бы при помощи своего острого язычка. Расскажу вам немного интересного и, конечно же, оценю некоторые наряды.

Звезда сериала «Метод» Паулина Андреева в этом году порадовала журналистов сразу несколькими выходами. И в этом нет ничего удивительного. Ведь в 2019 году она предстала не только в образе кинодивы в красивом платье, но режиссера-дебютанта фестиваля, а также музы одного из самых желанных мужчин России и, по совместительству, председателя попечительского совета «Кинотавра» Федора Бондарчука. И каждый ее образ отличался от предыдущего самым кардинальным образом.

Были продемонстрированы и элегантное жемчужное платье и белый брючный костюм. Однако мне больше всего запомнился ее оранжевый «выход» в рамках презентации фильма «Давай разведемся». Сразу видно, что потерять своего спутника Паулина не боится. Потому как предстала на дорожке в летящем платье цвета «апельсин» и шлепанцах со стразами. Таких, знаете, немножко пляжных. Не могу сказать, что Паулине не идет этот образ. Просто ранее я ее видела всегда в подчеркнуто сексуальных нарядах, поэтому сейчас я немного удивилась. Однако ставлю Андреевой твердую пятерку за смелость.

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Спутник Паулины, культовый режиссер и клипмейкер Федор Бондарчук, как всегда выглядит предельно стильно: темная рубашка, светлые брюки. Смотрится свежо и оригинально — единственное, что в этой одежде ему может быть жарко. Но если не обращать внимание на эту погрешность — выглядит Федор просто потрясающе.

Примечательно, что на ту же комедию «Давай Разведемся» пришли и Ксения Собчак с ее теперешним спутником — режиссером Константином Богомоловым, а также бывший муж журналистки актер Максим Виторган.

Несмотря на то, что эта пара Виторган/Собчак вроде как «по-дружески» рассталась ради благополучия сына Платона — ни на премьере, ни после нее молодые люди не общались. А Виторган и Богомолов даже и вовсе не поздоровались. Впрочем и не подрались. Что тоже отрадно.

Однако, несмотря на все эти обстоятельства, оценивать в модном плане я буду только образ Ксении. И не с премьеры фильма «Давай разведемся», а с открытия «Кинотавра», куда Собчак пришла в прозрачном черном платье, отделанном кружевом на манер дорогого пеньюара. Этот ансамбль очень идет тележурналистке, ведь она старается отдавать дань моде и провокации.

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А вот Валерия Гай Германика, наоборот, порадовала своих фанатов радостным событием. Она сообщила о третьей беременности, скрыть которую на красной ковровой дорожке было уже невозможно. Впрочем, делать это Германика и не планировала, плотно обтянув сильно выступающий живот черным бархатным платьем. В интернете, кстати, потом многие осудили ее выход. Аргументы приводились разные — от мистических до эстетических. Однако я не согласна ни с какими и считаю, что Лера поступила правильно. Ведь беременность -это красиво. Ибо она сигнализирует о начале новой жизни. А вот Гай Германика , видимо, вняла советам хейтеров. Ведь на следующий день она представляла свой фильм в свободной розовой рубашке.

А вот кто совсем не заморачивается с нарядами — это актриса Елена Беркова. На прошлом «Кинотавре» она шокировала публику, пройдясь по красной ковровой дорожке без белья. А теперь и вовсе решила добить кинокритиков и гостей церемонии, устроив на пляже «голую» фотосессию. Отмечу , что позировала Лена абсолютно обнаженной. Я не знаю, какую конкретно художественную ценность несут эти снимки, с другой стороны, кино для взрослых — это тоже кино. Временами даже с сюжетом.