Дочь Толкалиной и Кончаловского покрасила волосы в лиловый цвет

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова в очередной раз решилась на кардинальную смену имиджа. Она покрасила волосы в лиловый цвет. Кроме того, девушка, которой не так давно исполнилось 18 лет, выпрямила кудри. Отметим, что Мария Михалкова за последние несколько лет серьезно похудела. Ей удалось сбросить порядка тридцати килограммов. Многие поклонники девушки считают, что ей нужно прекратить худеть.

Давнее увлечение девушки – рисование в стиле графики – начало приносить ей неплохой доход. Маша продает футболки и толстовки с необычными принтами собственного авторства. Многие с радостью приобретают такие вещи.

больше по теме Появившаяся на открытии ММКФ-2019 дочь Толкалиной и Кончаловского поразила худобой Любовь Толкалина появилась на церемонии открытия вместе с единственной дочерью.

«Так завораживающее. Подходишь к зеркалу, а с футболки на тебя пристально, внимательно смотрят. По-доброму следят, чтобы ничего с тобой не случилось. Охраняют», – заявила девушка, рассказывая о своей продукции.

Отметим, что дочь Толкалиной и Кончаловского прекрасно ладит с новой семьей отца. Напомним, Егор Кончаловский после расставания с Любовью воспитывает сына, которого ему родила нынешняя супруга.