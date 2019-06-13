Редкая похвала: Васильев оценил стиль Ольги Орловой

Историк моды Александр Васильев высказался о стиле телеведущей и певицы Ольги Орловой. По его словам, ему она напоминает «типичную рублевскую жену». Как он считает, у нее идеальная прическа, милая улыбка, ухоженное лицо. Орлова носит дорогие часы. Сумки и обувь исключительно от известных брендов.

Как сказал Васильев, Орлова никогда не выглядит вульгарно. По его мнению, она вполне может консультировать других женщин, как правильно одеваться. Он утверждает, что в Орловой живет прирожденный стилист.

Историк моды отметил, что у Орловой «потрясающий чувственный рот». Глаза очень красивые с поволокой. Взгляд томный. Ему очень нравятся цвета одежды, которые выбирает телеведущая. По словам Васильева, Орлова – это настоящая светская дама. У нее в гардеробе хватает прекрасных вечерних платьев.

Впрочем, нашел Васильев в образе и имидже Орловой и изъяны. К примеру, та порой надевает неудачные джинсы. Не нравятся эксперту и жакеты, которые она носит.

Как считает историк моды, Ольге Орловой не идет лиловый цвет. Ей нужно использовать оттенки бежевого, серого, пепельного, цвет старого серебра. Зато Васильев остался в восторге от блестящего платья в пол с V-образным декольте. «Этот алюминиевый оттенок платья, даже скорее оловянный, гармонично сочетается с цветом ее волос. Роскошная женщина. Ее фото можно показать в любой стране мира, и каждый человек скажет вам: это настоящая красавица», – приводит его слова портал «7 дней».