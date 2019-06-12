Звездный стиль

Зара в Кремле отметилась в трендовом платье в горох

Певица поздравила поклонников с Днем России на церемония вручения Государственных премий РФ.

Зара в Кремле отметилась в трендовом платье в горох
Певица Зара / Global Look Press

12 июня, в День России, в московском Кремле состоялась торжественная церемония вручения Государственных премий РФ. Одной из звездных гостей мероприятия стала певица Зара.

Для торжественной церемонии в Кремле 35-летняя артистка выбрала трендовое в этом сезоне платье в горох длины макси. Свой элегантный образ певица завершила белыми туфлями-лодочками на высокой шпильке.

На фоне собора Василия Блаженного Зара сфотографировалась со звездой мирового балета Сергеем Полуниным, а уже на территории Кремля – со своим педагогом, народным артистом РФ Олегом Погудиным.

«Большая честь стать частью такого мероприятия. Ещё раз с праздником, дорогие!» – подписала фото в Instagram певица.

Большинство поклонников по достоинству оценили образ Зары и восхитились ее чувством стиля.

«Интеллигентность, грация, изящество — три в одном!», «Очень красивые фото!», «Добрый вечер, Зара. Скажите пожалуйста, где Вы купили платье?», «Платье очень красивое», – отметили подписчики в комментариях.

Ранее поклонников с Днем России поздравила Наталья Подольская. Она призналась в любви к нашей стране, несмотря на то, что сама родилась в Белоруссии. Певица также отметила, что не смогла бы жить за границей.

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Зара в Кремле отметилась в трендовом платье в горох
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